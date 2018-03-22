В Дублине горела гостиница - ФОТО

В гостинице Metro Hotel загорелись несколько этажей. Как сообщает BBC, пожар начался около восьми часов вечера по местному времени.

Возгорание началось в особняке на 13-м этаже над отелем, а затем распространился на другие этажи. Когда приехали спасатели огонь уже охватить пять этажей. Все гости отеля и персонал были эвакуированы.

На месте работают восемь пожарных машин и около 60 спасателей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате пожара, который произошел в понедельник, 19 марта, на Калиновском рынке в Черновцах, пострадали три человека. На данный момент возгорания полностью ликвидировано. Как пояснил директор Черновицкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев, одного из пострадавших доставили в больницу.