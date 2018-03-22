14:59 22.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновцах загорелся транспортный колледж - ФОТО

Сегодня, 22 марта, в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа произошел пожар, который повлек за собой серьезные убытки для учебного заведения.

В Черновцах загорелся транспортный колледж - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины области. 

Как отмечается, сообщение о возгорании поступило около полудня. 

Сейчас на месте происшествия работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава. В данный момент ликвидация пожара все еще продолжается, его причины пока неизвестны.

В свою очередь местные СМИ уточнили, что спасатели эвакуировали несколько сотен человек. По предварительным данным, пострадавших нет. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Калиновском рынке в Черновцах во время пожара пострадали три человека.


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