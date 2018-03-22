В Черновцах загорелся транспортный колледж - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины области.

Как отмечается, сообщение о возгорании поступило около полудня.

Сейчас на месте происшествия работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава. В данный момент ликвидация пожара все еще продолжается, его причины пока неизвестны.

В свою очередь местные СМИ уточнили, что спасатели эвакуировали несколько сотен человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Калиновском рынке в Черновцах во время пожара пострадали три человека.