13:29 22.03.2018 | Происшествия | Новости
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На химическом заводе в Чехии произошел взрыв, есть жертвы

В чешском городе Кралупы-над-Влтавоу сегодня, 22 марта, произошел взрыв на химическом заводе Unipetrol из-за чего погибли шесть человек.

На химическом заводе в Чехии произошел взрыв, есть жертвы

Об этом сообщает местное агентство новостей CTK.

Отмечается, что завод Synthos расположен в городе Кралупи-над-Влтавоу в районе Мельник Среднечешского края, на реке Влтаве.

Также пресс-секретарь завода подтвердила взрыв, но не предоставила никаких деталей.

По словам представителя региональных пожарных Владимира Керекова, что наблюдается большое количество раненых, поэтому количество жертв может возрасти.

Сейчас, на место взрыва прибывают полиция и службы по чрезвычайным ситуациям. Местные власти объявили повышенный уровень тревоги и обратились к жителям с просьбой закрыть окна и без необходимости не выходить из дома.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кабуле на праздновании Навруза прогремел взрыв. В результате террористического акта не менее 26 человек погибли. Еще 18 мирных жителей получили ранения. Все они были прихожанами храма, пришедшими на молитву.


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