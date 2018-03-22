Более 6000 литров поддельного алкоголя обнаружили в Житомирской области

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. В ходе проведения пяти обысков сотрудниками правоохранительных служб был обнаружен алкоголь в местах хранения и сбыта продукции на территории Киевской и Житомирской областей.

Обыски проводили в арендованных ангарных помещениях. В итоге было обнаружено и изъято 6 340 литров фальсифицированных алкогольных напитков.

В данный момент в суд подано ходатайство о наложении ареста на удаленный фальсификат.

Как отмечают сотрудники прокуратуры, досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и их незаконный сбыт проводит налоговая милиция области..

Напоминаем, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городах Прилуки и Ичня Черниговской области полиция обнаружила подпольное производство суррогатного алкоголя.