В российской школе девочка открыла стрельбу по одноклассникам – ВИДЕО
В одной российской школе в городе Шадринск Курганской области прямо в время урока тринадцатилетняя ученица открыла огонь из пневматического пистолета по одноклассникам.
Об этом в среду, 21 марта, сообщает Ura.news.
Отмечается, что девочка взяла пистолет у отца. Причиной для такой жестокой расправы, стал конфликт между ровесниками. Во время перестрелки учительницы в классе не было, у семерых детей небольшие ссадины и синяки.
Сейчас, в учебном заведении работают сотрудники правоохранительных органов, ведущие опрос очевидцев произошедшего.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в США в штате Мэриленд в одной из школ округа Сент-Мэри произошла стрельба. Отмечается, что в данное время на месте происшествия работает полиция и расследует перестрелку в средней школе.
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