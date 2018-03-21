В российской школе девочка открыла стрельбу по одноклассникам – ВИДЕО

Об этом в среду, 21 марта, сообщает Ura.news.

Отмечается, что девочка взяла пистолет у отца. Причиной для такой жестокой расправы, стал конфликт между ровесниками. Во время перестрелки учительницы в классе не было, у семерых детей небольшие ссадины и синяки.

Сейчас, в учебном заведении работают сотрудники правоохранительных органов, ведущие опрос очевидцев произошедшего.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в США в штате Мэриленд в одной из школ округа Сент-Мэри произошла стрельба. Отмечается, что в данное время на месте происшествия работает полиция и расследует перестрелку в средней школе.