В парламенте Косово распылили слезоточивый газ - ВИДЕО

Об этом сообщает Balkaninsight.

Как отмечается, демаркация границы является ключевым условием для Косова, чтобы получить безвизовый режим с ЕС. Этот вопрос — один из тех, которые держат страну в политическом тупике в последние годы.

По предварительной информации, слезоточивый газ был распылен, когда спикер парламента Кадри Весели призвал депутатов к голосованию за ратификацию соглашения.

На инцидент отреагировал влиятельный посол США в Приштине Грег Делави, который ранее многократно призывал косовских парламентариев утвердить демаркацию с Подгорицей.

Напоследок, дипломат заявил, что насилию как политическому средству нет места в Косово.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории дипломатического комплекса посольства США в Черногории неизвестный бросил взрывное устройство и двумя гранатами подорвал себя рядом с этим учреждением.