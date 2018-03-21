В парламенте Косово распылили слезоточивый газ - ВИДЕО
В Косово депутаты оппозиционного движения "Самоопределение" распылили в зале парламента слезоточивый газ. В частности, нардепы хотели помешать парламенту проголосовать за соглашение о демаркации границы с Черногорией.
Об этом сообщает Balkaninsight.
Как отмечается, демаркация границы является ключевым условием для Косова, чтобы получить безвизовый режим с ЕС. Этот вопрос — один из тех, которые держат страну в политическом тупике в последние годы.
По предварительной информации, слезоточивый газ был распылен, когда спикер парламента Кадри Весели призвал депутатов к голосованию за ратификацию соглашения.
На инцидент отреагировал влиятельный посол США в Приштине Грег Делави, который ранее многократно призывал косовских парламентариев утвердить демаркацию с Подгорицей.
Напоследок, дипломат заявил, что насилию как политическому средству нет места в Косово.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории дипломатического комплекса посольства США в Черногории неизвестный бросил взрывное устройство и двумя гранатами подорвал себя рядом с этим учреждением.
В начале марта в Италии состоялись внеочередные парламентские выборы. Победа досталась объединенной оппозиционной коалиции Сальвини-Берлускони и их политическим силам "Лиге Севера" и "Вперед Италия!". Вместе они сумели набрать около 35 процентов голосов итальянского электората. Неожиданно высокие результаты смогли набрать представители интернет-движения «5 звезд» - они завоевали около 30-31 процента поддержки итальянских граждан.