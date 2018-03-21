16:35 21.03.2018 | Происшествия | Новости
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В парламенте Косово распылили слезоточивый газ - ВИДЕО

В Косово депутаты оппозиционного движения "Самоопределение" распылили в зале парламента слезоточивый газ. В частности, нардепы хотели помешать парламенту проголосовать за соглашение о демаркации границы с Черногорией.

В парламенте Косово распылили слезоточивый газ - ВИДЕО

Об этом сообщает Balkaninsight.

Как отмечается, демаркация границы является ключевым условием для Косова, чтобы получить безвизовый режим с ЕС. Этот вопрос — один из тех, которые держат страну в политическом тупике в последние годы.

По предварительной информации, слезоточивый газ был распылен, когда спикер парламента Кадри Весели призвал депутатов к голосованию за ратификацию соглашения.

На инцидент отреагировал влиятельный посол США в Приштине Грег Делави, который ранее многократно призывал косовских парламентариев утвердить демаркацию с Подгорицей.

Напоследок, дипломат заявил, что насилию как политическому средству нет места в Косово.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории дипломатического комплекса посольства США в Черногории неизвестный бросил взрывное устройство и двумя гранатами подорвал себя рядом с этим учреждением. 


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