10:59 21.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре рухнула крыша подземного перехода – ФОТО, ВИДЕО

После сильных снегопадов крыша одного из переходов на Запорожском шоссе в Днепре, не выдержала и полностью обвалилась.

В Днепре рухнула крыша подземного перехода – ФОТО, ВИДЕО

Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что после сильных снегопадов, которые накрыли город обвалилась металлическая навесная крыша над входом в подземный пешеходный переход. К счастью, на момент обвала никого из перехожих рядом не было, обошлось без жертв.

На место инцидента прибыли спасатели, которые лопатами разгребали место от снега и обломков, а затем с помощью бензореза и ломов они разобрали поврежденную крышу и вынесли ее из подземного перехода.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 19 человек, а также три единицы спецтехники.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", во время проведения земляных работ произошел обвал траншеи. Инцидент произошел на ул. Балочной, 10, где проводились ремонтно-восстановительные работы канализационного пути, где и произошел обвал.


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