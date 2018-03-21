В американском Остине вновь прогремел взрыв, пострадал мужчина

В результате инцидента ранения получил один человек. Как сообщает местная служба скорой помощи, мужчина в возрасте около 40 лет получил травмы средней тяжести.

Вместе с тем, по данным медиков, его состояние оценивается как серьезное, однако угрозы жизни, вероятно, нет. Скорая помощь увезла его в больницу.

В свою очередь полицейское управление Остина сообщается, что поступила информация о взрыве в южной части города. Правоохранители не приводят данных о количестве пострадавших, однако рекомендуют местным жителям не приближаться к месту инцидента.

При этом местные власти утверждает, что следователи нашли "сходство" между последней бомбой, которая сдетонировала в столице штата, и тремя бомбами, которые подорвались накануне.

Напомним, это уже пятый взрыв в Остине в этом месяце. Как сообщал УРА-Информ, При этом в первых трех случаях взрывные устройства находились в посылках, которые местные жители находили воле своих домов. В одном случае сработала бомба, обеспечена растяжкой.