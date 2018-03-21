Уже двое погибших зафиксировано при взрыве газа в Мурманске

Об этом указано в сообщении Следственного комитета России в Telegram. Незадолго до этого начальник управления информационной политики и взаимодействия с медиа правительства Мурманской области Дмитрий Ищенко сообщил о гибели одного человека при взрыве газа.

По его словам, еще одного человека удалось спасти, спасатели разбирают завалы на уровне третьего этажа.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме по адресу: улица Свердлова, дом 6. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи дома.

Как сообщают правоохранительные службы, в итоге ситуации пострадали шесть человек, в том числе и ребенок. По данным Главного управления Министерство Российской Федерации по Мурманской области, два человека находятся под завалами.

Позднее помощник губернатора Мурманской области Анна Булатова сообщила, что спасатели достали одного человека из-под завалов, его отвезли в больнице. Все жильцы дома эвакуированы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Кишиневе в одном из магазинов прогремел взрыв, есть жертвы.