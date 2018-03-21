01:30 21.03.2018 | Происшествия | Новости
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Уже двое погибших зафиксировано при взрыве газа в Мурманске

Два человека погибли при взрыве бытового газа и частичном обрушении жилого дома в Мурманске.

Уже двое погибших зафиксировано при взрыве газа в Мурманске

Об этом указано в сообщении Следственного комитета России в Telegram. Незадолго до этого начальник управления информационной политики и взаимодействия с медиа правительства Мурманской области Дмитрий Ищенко сообщил о гибели одного человека при взрыве газа.

По его словам, еще одного человека удалось спасти, спасатели разбирают завалы на уровне третьего этажа.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме по адресу: улица Свердлова, дом 6. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи дома.

Как сообщают правоохранительные службы, в итоге ситуации пострадали шесть человек, в том числе и ребенок. По данным Главного управления Министерство Российской Федерации по Мурманской области, два человека находятся под завалами.

Позднее помощник губернатора Мурманской области Анна Булатова сообщила, что спасатели достали одного человека из-под завалов, его отвезли в больнице. Все жильцы дома эвакуированы.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Кишиневе в одном из магазинов прогремел взрыв, есть жертвы.


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