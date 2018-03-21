Российские самолеты обстреляли лагерь беженцев в Сирии, десять человек погибли

В результате авиаудара погибли десять мирных жителей. Ранения получили 15 человек. Как сообщает агентство "Анадолу", ссылаясь на представителя сирийской оппозиции Абу Раеда, самолет Су-24 ВКС России, поднявшийся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанес два авиаудара по лагерю беженцев. Бомбардировка пришлась на ночные часы.

При этом в оппозиции отметили, что за последние десять дней в результате авиаударов по населенным пунктам в провинциях Идлиб и Хама погиб 31 и ранения получили 66 мирных жителей.

По меньшей мере 30 человек погибли в субботу, 17 марта, в результате авиаударов по сирийскому району Восточная Гута.

С 18 февраля вследствие интенсивных ударов сирийского режима по контролируемому повстанцами району Восточная Гута погибло более 800 мирных жителей.

Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

Как сообщал УРА-Информ, в четырехэтажном здании сирийского города Африн произошел сильнейший взрыв. В результате взрыва погибли семь мирных жителей и четыре представителя Свободной сирийской армии, ведущей борьбу против сирийского лидера Башара Асада.

Бомба, заложенная террористами, взорвалась, когда сирийские бойцы проводили обыски.