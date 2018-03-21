На праздновании Навруза в Кабуле прогремел взрыв, 26 человек погибли - ФОТО

В результате террористического акта не менее 26 человек погибли. Еще 18 мирных жителей получили ранения. Все они были прихожанами храма, пришедшими на молитву.

Как сообщает телеканалу Tolo News, ссылаясь на словам представителя Министерства внутренних дел Афганистана, террорист-смертник подорвал себя в толпе людей празднующих Навруз возле государственного университета и больницы Али-Абад.

Для теракта был использован заминированный автомобиль.

В настоящее время место взрыва блокировано сотрудниками силовых структур. Кареты "скорой помощи" вывозят с места теракта пострадавших.

Ни одна из действующих в стране террористических организаций пока не взяла ответственность за нападение.

Напомним, Навруз - у иранских и тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю. По мнению радикальных мусульман, этот праздник противоречит нормам ислама.

Как сообщал УРА-Информ, в столице Афганистана Кабуле в четверг, 4 января, прогремел взрыв. Взрыв прогремел в одном из жилых районов столицы страны. Вместе с тем очевидцы утверждают, что подорвался смертник.