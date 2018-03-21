17:51 21.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Генерал-майора оштрафовали за сокрытие покупки авто

Генерал-майора, который занимает должность заместителя начальника Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ, оштрафовали на 3,4 тыс. грн за сокрытие от декларирования приобретения автомобиля и получение материальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона. 

Генерал-майора оштрафовали за сокрытие покупки авто

Установлено, что указанное военное должностное лицо несвоевременно сообщило о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.

Генерал-майор скрыл факт приобретения автомобиля и получения средств в виде единовременной материальной помощи, превышающей 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Такими действиями, как отмечается, генерал-майор ВСУ совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В прокуратуре отметили, что по результатам рассмотрения направленных в суд административных коррупционных протоколов и при принципиальной позиции военной прокуратуры Киевского гарнизона, указанного генерал-майора ВСУ суд признал виновным.

Ему назначено наказание в виде штрафов в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан по каждому из двух административных коррупционным протоколам на общую сумму 3,4 тыс. гривен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", инспекторы по благоустройству в Киеве на сегодняшний день уже составили административные протоколы на 40 предприятий столицы, которые не расчищают крыши от снега.

 


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