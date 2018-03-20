В Мурманске рухнули четыре этажа жилого дома, есть жертвы - ФОТО

В результате инцидента, по предварительным данным, погиб один человек. Еще трое получили травмы.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники в экстренных службах региона, происшествие произошло на улице Свердлова, а причиной обвала стал взрыв газа. Как следствие, обрушилось перекрытие и часть внешней стены со второго по пятый этаж.

По данным спасателей, два человека спасены, еще четверо находятся в заблокированных квартирах.

Спасательные службу будут эвакуировать людей с помощью автолестницы, - пояснил начальник ведомства по Мурманской области Владимир Гусев, добавив, что среди заблокированных под завалами один - ребенок.

Сейчас спасатели разбирают завалы на третьем этаже здания. Четвертый и пятый этажи рухнули. Из дома эвакуированы все жители. Прлиция оцепила место происшествия оцеплено.

Напомним как сообщал УРА-Информ, два человека погибли после того, как один из вагонов грузового поезда сошел с рельсов в депо станции Сызрань в Самарской области. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства их гибели.