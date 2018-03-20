В Харькове пьяный водитель врезался в патрульную машину - ФОТО

Водитель, совершивший наезд, находился в нетрезвом состоянии. В результате аварии двое полицейских получили травмы.

Как сообщают очевидцы, правонарушитель пытался скрыться от преследования патрульный. Во время погони иномарка врезалась полицейскую Toyota Prius.

От сильного удара один из правоохранителей получил сотрясение головного мозга, а второй телесные травмы. Пострадавшие сотрудники полиции доставлены в больницу.

При этом в машине нарушителя находились женщина и трехлетний ребенок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Запорожье в понедельник, 19 марта, на ходу перевернулась маршрутка с пассажирами. По предварительным данным водитель не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров получили травмы.