В Карпатах нашли тело пропавшего туриста

Мужчину, который пропал накануне, разыскивали более суток. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас его тело пытаются спустить к подножию горы. При этом двое других туристов смогли спуститься самостоятельно.

В ГосЧС также рассказали, что сегодня поисковые работы начались около пяти часов утра, а около часу дня спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего между Гропой и горой Выход.

Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорилец Верховинского района. По предварительной информации у погибшего – 34-летнего жителя Ужгорода произошел сердечный приступ, в результате которого он скончался.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, группа из трех человек 17 марта совершала восхождение на гору Поп Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудилась. 19 марта туристов начали искать спасатели.