23:47 20.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100189117:Polishuk

В Карпатах нашли тело пропавшего туриста

В Карпатах во вторник, 20 марта, спасатели нашли тело погибшего туриста.

В Карпатах нашли тело пропавшего туриста

Мужчину, который пропал накануне, разыскивали более суток. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас его тело пытаются спустить к подножию горы. При этом двое других туристов смогли спуститься самостоятельно.

В ГосЧС также рассказали, что сегодня поисковые работы начались около пяти часов утра, а около часу дня спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего между Гропой и горой Выход.

Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорилец Верховинского района. По предварительной информации у погибшего – 34-летнего жителя Ужгорода произошел сердечный приступ, в результате которого он скончался.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, группа из трех человек 17 марта совершала восхождение на гору Поп Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудилась. 19 марта туристов начали искать спасатели.


Поделиться
Читайте также:
 
Британия в любой момент готова применить санкции против России, - Мэй В Луганской области локомотив врезался в грузовик - ФОТО В Мурманске рухнули четыре этажа жилого дома, есть жертвы - ФОТО В Минсоцполитики уточнили сроки пересчета субсидий
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив