В американской школе произошла стрельба – ФОТО

Отмечается, что в данное время на месте происшествия работает полиция и расследует перестрелку в средней школе.

Информации и подробностей о пострадавших и стрелявшем злоумышленнике пока нет. Известно только о большом количестве пострадавших.

Указано, что стрельба началась, когда дети начали приходить в школу около 8:15 утра. Добавим, что офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter факст происшествия в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на улицах итальянского города Мачерата неизвестный мужчина начал палить из пистолета по мирным гражданам. По предварительной информации, стрелок сам сдался правоохранителям. Полисмены задержали мужчину на одном из памятников горожа, когда тот размахивал итальянским флагом и выкрикивал лозунги - "Свобода Италии".