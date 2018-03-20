13:15 20.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100189060:Polishuk

На Закарпатье горит четырехэтажный торговый центр - ФОТО

В поселке Нереснице Тячевского района Закарпатской области горит четырехэтажный торговый центр.

На Закарпатье горит четырехэтажный торговый центр - ФОТО

По предварительным данным огонь уже охватил площадь в практически тысячу квардратных метров. О пострадавших местные власти пока не сообщают.

Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар начался во вторник, 20 марта, около девяти часов утра. На данный момент спасателям ужалось локализовать возгорание. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Черновцах горел один из крупнейших рынков Украины. В результате инцидента на территории Калиновского рынка пострадали три человека. Один из них отравился угарным газом, и медики оказали ему помощь на месте. Еще одного мужчину с рваной раной пальцев госпитализировали в больницу. В то же время, еще одного потерпевшего с разорванными связками на ноге доставили в травмпункт.


Поделиться
Читайте также:
 
Следующий срок Путина может быть еще опаснее Борис Джонсон назвал абсурдным отрицание РФ причастности к отравлению Скрипаля Украина осуждает заявление Венгрии об украинском законе об образовании - ФОТО В Кишиневе в одном из магазинов прогремел взрыв, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив