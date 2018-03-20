На Закарпатье горит четырехэтажный торговый центр - ФОТО

По предварительным данным огонь уже охватил площадь в практически тысячу квардратных метров. О пострадавших местные власти пока не сообщают.

Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар начался во вторник, 20 марта, около девяти часов утра. На данный момент спасателям ужалось локализовать возгорание. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Черновцах горел один из крупнейших рынков Украины. В результате инцидента на территории Калиновского рынка пострадали три человека. Один из них отравился угарным газом, и медики оказали ему помощь на месте. Еще одного мужчину с рваной раной пальцев госпитализировали в больницу. В то же время, еще одного потерпевшего с разорванными связками на ноге доставили в травмпункт.