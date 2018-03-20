19:15 20.03.2018 | Происшествия | Новости
100189099:test

Английский самолет Королевских ВВС потерпел крушение

Самолет Великобритании пилотажной группы BAE HawkКоролевских Военно-воздушных сил (ВВС) Red Arrows рухнул на территории северного Уэльса. Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

 

Английский самолет Королевских ВВС потерпел крушение

В даный момент сотрудники оборонного ведомства проводят тщательное расследование ситуации. Как свидетельствует газета The Guardian, на борту воздушного транспорта находились два человека, но какая их судьба пока что неизвестно.

Очевидцы сообщили, что слышали мощный взрыв около 13:30 по местному Уэльскому времени. По словам одного из свидетелей, наблюдатель видел, как человек с парашютом катапультировался из самолета перед самым его падением.

Как известно, пилотажная группа Red Arrows была создана в 1964 году как объединенная группа Королевских ВВС. Изначально пилоты летали на самолетах Folland Gnat, в конце 1979 года их заменили на BAE Hawk. В группу входят девять офицеров и 91 член технического персонала.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в воздушном пространстве Филиппин потерпел крушение частный легкомоторный самолет.


Поделиться
Читайте также:
 
В Самарской области двое погибло после схода с рельсов вагона Трамп все-таки поздравил Путина с победой на выборах Проверка электронных деклараций осложняется из-за проблем с доступом к базам данных В Украине продолжается вспышка кори
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив