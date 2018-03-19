12:29 19.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье трамвай сошел с рельсов и снес столб - ФОТО

Сегодня утром, 19 марта, на улице Шевченко в Запорожье напротив здания школы с рельсов сошел трамвай. На этот раз в результате аварии обошлось без жертв.

В Запорожье трамвай сошел с рельсов и снес столб - ФОТО

Об инциденте пишет местное издание 061.

Как отмечается, вагон ехал в сторону улицы Иванова. Затем он слетел с путей и понесся в сторону частного дома. К слову, там транспорт врезался в забор и зацепил столб электросети.

"В результате столкновения был поврежден столб электросети", — говорится в сообщении.

О других деталях проишествия пока ничего не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дарницком районе столицы грузовик врезался в трамвай. От удара трамвай сошел с рельсов. Движение транспорта было заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.


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