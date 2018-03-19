В Запорожье перевернулась "маршрутка", пострадали трое пассажиров

По предварительным данным водитель не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров получили травмы. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, авария произошла около двух часов дня.

На улице Днепровское шоссе водитель маршрутного такси 1962 года рождения, пытаясь обогнать машину, не удержал автобус. В результате микроавтобус перевернулся. Скорая помощь увезла в больницу две женщины - 1975 и 1985 рождения и мужчина 1983 года рождения.

Обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливает полиции. Открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области в воскресенье вечером, 18 марта, произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Еще один человек получил травмы.