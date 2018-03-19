В Техасе прогремел взрыв, пострадали два человека

В результате инцидента травмы получили два человека. Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни травмами.

Как сообщает Fox news, это уже четвертый взрыв за месяц в городе Остине на юге штата.

В прошлый понедельник в жилом доме в Остине взорвалась еще одна посылка. Тогда тоже два человека были госпитализированы.

До этого в марте были зафиксированы еще два таких инцидента. В результате два человека погибли, столько же получили ранения.

В свою очередь начальник городской полиции Брайн Мэнли пояснил, что во всех трех случаях возле жилых домов оставляли посылки, которые взорвались после того, как их открыли или подняли. Посылки не были доставлены по почте или какой-либо курьерской службой.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил награждение в размере до 15 тысяч долларов за информацию о людях, причастных к взрывам.

Сейчас врачи Остина оказывают помощь двум молодым людям в возрасте около 20 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас в четверг, 15 марта, на химическом предприятии по производству мыла и кислоты прогремел взрыв. В результате инцидента есть пострадавшие среди рабочих. Как сообщает WFAA, ссылаясь на данные пожарных, взрыв произошел на химическом заводе в городе Крессон.