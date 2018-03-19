12:50 19.03.2018 | Происшествия | Новости
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В сирийском городе Африне взорвалась бомба, десятки погибших

В четырехэтажном здании сирийского города Африн произошел сильнейший взрыв, вследствие чего погибло 11 человек.

В сирийском городе Африне взорвалась бомба, десятки погибших

Об этом сообщил глава полиции города, передает Muraselon.com.

Согласно словам руководителя города, в результате взрыва погибли семь мирных жителей и четыре представителя Свободной сирийской армии, ведущей борьбу против сирийского лидера Башара Асада.

Также в СМИ отмечается, что бомба, заложенная террористами, взорвалась, когда сирийские бойцы проводили обыски. Тем не менее более подробную информацию о взрыве полиция пока не сообщила.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке Мьянмы прогремел взрыв. Тут в городе Лашио, штат Шан в банке взорвалась бомба. В результате инцидента погибли два человека, еще 22 получили ранения


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