09:59 19.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Штатах поезд с токсичными материалами сошел с рельсов

В ночь на понедельник, 19 марта, в американском округе Скотт поезд сошел с рельсов.

В Штатах поезд с токсичными материалами сошел с рельсов

Он вез токсичные материалы. Чиновники в штате Кентукки попросили жителей возле места происшествия эвакуироваться.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел примерно в 24 километрах к северу от Лексингтона. Капитан окружного управления предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Роберт Дункан сообщил, что для эвакуации в начальную школу, а также в район где люди живут в трейлерных городках недалеко от места происшествия, были отправлены автобусы.

Он также заверил, что эвакуация является мерой предосторожности из-за потенциально токсичных материалов. Вместе с тем какими именно были эти вещества он назвать не смог. На данные момент, по его словам, пострадавших нет.

Вместе с тем очевидцы сообщили о громком взрыве, а затем увидели большой пожар возле железнодорожных путей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас в ночь на понедельник, 19 марта, прогремел взрыв. В результате инцидента травмы получили два человека. Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни травмами.


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