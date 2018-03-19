В Штатах поезд с токсичными материалами сошел с рельсов

Он вез токсичные материалы. Чиновники в штате Кентукки попросили жителей возле места происшествия эвакуироваться.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел примерно в 24 километрах к северу от Лексингтона. Капитан окружного управления предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Роберт Дункан сообщил, что для эвакуации в начальную школу, а также в район где люди живут в трейлерных городках недалеко от места происшествия, были отправлены автобусы.

Он также заверил, что эвакуация является мерой предосторожности из-за потенциально токсичных материалов. Вместе с тем какими именно были эти вещества он назвать не смог. На данные момент, по его словам, пострадавших нет.

Вместе с тем очевидцы сообщили о громком взрыве, а затем увидели большой пожар возле железнодорожных путей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас в ночь на понедельник, 19 марта, прогремел взрыв. В результате инцидента травмы получили два человека. Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни травмами.