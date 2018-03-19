03:00 19.03.2018 | Происшествия | Новости
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В России в аварию попала женская футбольная команда

В Липецкой области в воскресенье, 18 марта, в серьезную аварию попал микроавтобус, перевозивший игроков женской футбольной команды "Триумф" из Брянска.

В России в аварию попала женская футбольная команда

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре девушки и водитель легковушки. Как сообщают российские СМИ, авария произошла около трех часов дня на трассе Р-119.

Спортсменки ехали на игры в Воронеж. Из-за плохих погодных условий микроавтобус, в салоне которого находились десять игрокам и тренером команды, врезался в легковой автомобиль, который вынесло со встречной полосы.

Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Великобритании в городе Грейвзенде в воскресенье, 18 марта, автомобиль протаранил здание ночного клуба. В результате трагедии пострадали по меньшей мере 13 человек.


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