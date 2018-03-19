В результате аварии в штате Кентукки пострадали четыре человека

Тут в понедельник, 19 марта, столкнулись два товарных поезда. После столкновения оба поезда сошли с рельсов. При этом авария спровоцировала пожар.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Как сообщает USA Today, сейчас местные власти начали эвакуацию местных жителей в районе аварии.

Людей переселяют в школы. На место также прибыли представители Красного Креста. Как только угроза исчезнет, людям разрешат вернуться домой. Пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилось во время аварии и что вызвало пожар. Обстоятельства аварии выясняют.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 19 марта, в американском округе Скотт поезд сошел с рельсов. Он вез токсичные материалы. Чиновники в штате Кентукки попросили жителей возле места происшествия эвакуироваться.