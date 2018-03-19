22:34 19.03.2018 | Происшествия | Новости
100188998:Polishuk

В результате аварии в штате Кентукки пострадали четыре человека

Полиция американского штата Кентукки рассказала подробности аварии, которая произошла в округе Скотт.

В результате аварии в штате Кентукки пострадали четыре человека

Тут в понедельник, 19 марта, столкнулись два товарных поезда. После столкновения оба поезда сошли с рельсов. При этом авария спровоцировала пожар.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Как сообщает USA Today, сейчас местные власти начали эвакуацию местных жителей в районе аварии.

Людей переселяют в школы. На место также прибыли представители Красного Креста. Как только угроза исчезнет, людям разрешат вернуться домой. Пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилось во время аварии и что вызвало пожар. Обстоятельства аварии выясняют.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 19 марта, в американском округе Скотт поезд сошел с рельсов. Он вез токсичные материалы. Чиновники в штате Кентукки попросили жителей возле места происшествия эвакуироваться.


Поделиться
Читайте также:
 
Климкин: я не предлагал ЕС применять санкции против бывшего канцлера Германии В четверг парламент рассмотрит представление ГПУ на задержание и арест Савченко, - Ирина Луценко На Закарпатье за неделю гриппом и простудой заболели более пять тысяч человек Власти Днепра из-за непогоды объявили для бюджетников два дополнительных выходных
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив