В Одессе разоблачили оператора телефонной связи в сотрудничестве с РФ – ФОТО

Сотрудниками полиции было установлено, что владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи.

Для такой операции был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс.

Так, через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами.

Кроме этого, спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора.

Во время обысков правоохранители обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика. Также было изъято переписку и документы, подтверждающие оказание услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничество с ФСБ РФ.

Гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сейчас в заложниках на неподконтрольных Украин территориях Донбасса находятся 108 человек. Пропавшими без вести являются 398 человек.