23:47 19.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Каменском в зале игровых автоматов неизвестные взорвали гранату

В городе Каменском Днепропетровской области в ночь на понедельник, 19 марта, мужчина взорвал гранату в зале игровых автоматов.

В Каменском в зале игровых автоматов неизвестные взорвали гранату

В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба полиции области, уже на месте правоохранители установили, что около шести часов утраченного в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги.

Один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать сотрудникам заведения, которые попытались остановить нарушителей. Затем один из злоумышленников убежал, а другой бросил гранату.

В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник". В пресс-службе также добавили, что в настоящее время личность одного злоумышленника установлена. Сейчас ведется поиск его сообщника.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Иерусалиме в воскресенье, 18 марта 2018 года, мужчина с ножом ранил израильтянина. Полиция застрелила нападавшего. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова представителя израильской полиции, атака произошла утром в Старом городе, возле Западной стены.


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