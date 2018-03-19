02:00 19.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Иерусалиме мужчина напал с ножом на израильтянина

В Иерусалиме в воскресенье, 18 марта 2018 года, мужчина с ножом ранил израильтянина.

В Иерусалиме мужчина напал с ножом на израильтянина

Полиция застрелила нападавшего. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова представителя израильской полиции, атака произошла утром в Старом городе, возле Западной стены.

Правоохранитель также подтвердил, что нападавший мужчина "был нейтрализован". Месте с тем правоохранители изъяли у нападавшего турецкие документы.

В свою очередь врачи сообщили, что раненный гражданин Израиля находится в критическом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Великобритании в городе Грейвзенде в воскресенье, 18 марта, автомобиль протаранил здание ночного клуба. В результате трагедии пострадали по меньшей мере 13 человек. Как сообщает пресс-служба полиции графства Кент, инцидент произошел около двух часов ночь по киевскому времени.


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