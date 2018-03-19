В Черновцах горит один из крупнейших рынков в Украине - ФОТО

Об этом сообщил на внеочередной сессии горсовета городской голова Алексей Каспрук со ссылкой на директора рынка, передает местное издание Букинфо.

Как отмечается, сейчас на место ЧП прибыли десять пожарных автомобилей. Что послужило причиной возгорания пока неизвестно.

По словам спасателей, несколько контейнеров с коврами уже выгорело. Предприниматели всеми силами пытаются спасти свой товар, ведь столб дыма поднимается на рынке и его можно увидеть с разных точек города.

В результате пожара пострадал один человек. Из-за многочисленных травм его забрала скорая помощь.

Добавим, что "Калиновский рынок" крупнейший в Черновцах и один из крупнейших рынков в Украине. Общая площадь рынка - более 35 га. Расположен в пределах Черновцов по улице Руськая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Кротовщина Полтавской области горела школа. К счастью, никто из детей не пострадал. Вместе с тем спасатели с учебного заведения эвакуированы около 60-ти детей.