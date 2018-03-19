Под Киевом столкнулись два автомобиля, погибли четыре человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Еще один человек получил травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, авария произошла около семи часов вечера на автодороге Киев-Овруч. Возле села Феневичи, столкнулись автомобиль BMW и "ЗИЛ".

Водитель автомобиля BMW с литовскими номерными знаками на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик.

От сильного удара погибли на месте водитель и трое пассажиров легковушки.

Кроме того, в результате аварии пострадала пассажирка грузовика, 49-летняя женщина, ее госпитализировали.

В настоящее время полиция уже открыла уголовное дело по факту ДТП по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Липецкой области России в воскресенье, 18 марта, в серьезную аварию попал микроавтобус, перевозивший игроков женской футбольной команды "Триумф" из Брянска. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре девушки и водитель легковушки.