На Калиновском рынке в Черновцах во время пожара пострадали три человека - ВИДЕО, ФОТО
В результате пожара, который произошел в понедельник, 19 марта, на Калиновском рынке в Черновцах, пострадали три человека.
На данный момент возгорания полностью ликвидировано. Как пояснил директор Черновицкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев, одного из пострадавших доставили в больницу.
Еще один мужчина получивший травмы собственным транспортом поехал в больницу, а третий вообще отказался от госпитализации. Все пострадавшие - предприниматели Калиновского рынка, - отметил он.
Вместе с тем спасатели сообщили, что пожар на рынке в Черновцах, площадь которого составляет более 500 квадратных метров, сейчас потушен. К тушению привлечены 23 единиц техники и 66 человек личного состава ГосЧС.
При этом предприниматели всеми силами пытались спасти свой товар. Несколько контейнеров с коврами выгорело дотла, стоимость утраченного товара измеряется десятками миллионов гривен.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, около двух часов дня в Черновцах возник пожар на Калиновском рынке в секторе продажи ковров.