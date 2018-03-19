На Калиновском рынке в Черновцах во время пожара пострадали три человека - ВИДЕО, ФОТО

На данный момент возгорания полностью ликвидировано. Как пояснил директор Черновицкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев, одного из пострадавших доставили в больницу.

Еще один мужчина получивший травмы собственным транспортом поехал в больницу, а третий вообще отказался от госпитализации. Все пострадавшие - предприниматели Калиновского рынка, - отметил он.

Вместе с тем спасатели сообщили, что пожар на рынке в Черновцах, площадь которого составляет более 500 квадратных метров, сейчас потушен. К тушению привлечены 23 единиц техники и 66 человек личного состава ГосЧС.

При этом предприниматели всеми силами пытались спасти свой товар. Несколько контейнеров с коврами выгорело дотла, стоимость утраченного товара измеряется десятками миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, около двух часов дня в Черновцах возник пожар на Калиновском рынке в секторе продажи ковров.