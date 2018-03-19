Из-за снегопада в Днепре затруднено движение автотранспорта

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что в данный наблюдается небольшой снег в Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Кроме того, в городе Днепре принимаются меры по расчистке дорог и буксировки транспорта.

В частности, на эти работы привлечены 162 человека и 132 единицы техники, из них от ГСЧС 40 спасателей и 10 единиц техники.

По словам спасателей, для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Укравтодора задействованы 1470 человек и 1120 единиц техники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Неаполь обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды нарушено железнодорожное сообщение города. Высокоскоростные поезда из Неаполя в Рим идут с задержкой в 80 минут. На некоторых трассах между городами Италии объявлен красный уровень опасности из-за снегопада и гололедицы.