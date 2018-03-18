01:00 18.03.2018 | Происшествия | Новости
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В США умер известный хакер

В США умер 37-летний хакер Адриан Лами, который сумел выйти на след информатора организации Wikileaks. Об этом передает BBC.

В США умер известный хакер

Прокурор и медики подвели черту под деятельность Адриана. Он сумел втереться в доверие Челси Мэннинг, которая оказалась информатором компании Wikileaks. 

В ходе одного из разговоров мужчина признался, что передал владельцу компании Wikileaks Джулиану Ассанджу секретные материалы военной разведки. Лами попал в поле зрения британской разведки и вынужден был сдать все "явки и пароли" Мэннинг.

Позже он сознался, что на него попросту надавили и сожалеет о своем поступке. Британский суд приговорил Мэннинг  к 35 годам лишения свободы за "слив" сайту Wikileaks. В руки Ассанжда попами материала разведки американских и британских военных о военных операциях в Ираке и Афганистане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нидерландская разведка взломала компьютерную сеть московского университета, из помещения которого работали хакеры


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