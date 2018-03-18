Полиция подтвердила, что руководитель областного аэропорта Волошин застрелился

Отдел коммуникации полиции Николаевской области подтверждает, что в воскресенье, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире из боевого пистолета застрелится 29-летний Волошин. По данным пресс-служба полиции области, на момент трагедии семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена.

На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных травм.

Полиция предполагает, что выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы.

При этом родственники рассказали, что в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Умышленное убийство".

Напомним, Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" III степени.Сегодня утром сообщлось, о смерти героя-летчика.

Как сообщал УРА-Информ, Россия обвиняла Волошина в атаке на малазийский "Боинг" рейса МН17, сбитый над Донбассом. Хотя эта версия полностью опровергнута расследованием прокуратуры Голландии и Украины.