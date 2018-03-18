В Николаеве совершил самоубийство руководитель областного аэропорта

Инцидент произошел практически на глазах его семьи, которая и вызвала медиков и правоохранителей. Близкие Волошина утверждают, что в последнее время он вел себя очень странно, постоянно находился в депрессивном состоянии, высказывал тревожные подозрения о физической расправе.

Его успели доставить в госпиталь, но в больнице скорой медицинской помощи он скончался от полученных повреждений. Правоохранители установили, что мужчина застрелился из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Владислав Волошин в городе личность известная, он участвовал в АТО, а также был награжден орденом "За мужество" III степени с рук украинского президента.

Все обстоятельства смерти Волошина устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Коростене в Житомирской области женщина решила покончить жизнь самоубийством.