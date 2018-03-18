20:15 18.03.2018 | Происшествия | Новости
100188876:Polishuk

В Британии машина протаранила здание ночного клуба, 13 человек пострадали

В Великобритании в городе Грейвзенде в воскресенье, 18 марта, автомобиль протаранил здание ночного клуба.

В Британии машина протаранила здание ночного клуба, 13 человек пострадали

В результате трагедии пострадали по меньшей мере 13 человек. Как сообщает пресс-служба полиции графства Кент, инцидент произошел около двух часов ночь по киевскому времени.

Автомобиль Suzuki Vitara, по неизвестным пока причинам, въехал в здание ночного клуба Blake's, расположенного на Куин-стрит. Вместе с тем правоохранители считают, что число пострадавших может вырасти, поскольку

кто-то уже мог покинуть место происшествия самостоятельно. На данный моме6нт точное количество пострадавших устанавливается.

По данным полиции, 21-летний мужчины, который находился за рулем, задержан. Он подозревается в покушении на убийство. По предварительным данным, мужчину до инцидента в тот же вечер вывели из клуба после ссоры.

В полиции также заявили, что не рассматривают инцидент как террористическую атаку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на одной из трасс Львовской области в аварию попал пассажирский автобус. По предварительной информации, причиной аварии послужила плохая погода, в результате который шофер буса Mercedes Sprinter слетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась, сработала система воздушных подушек.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцы смогут получить кувейтские виз прямо в аэропорту, - Порошенко Нацбанк на понедельник ослабил курс гривны Полиция подтвердила, что руководитель областного аэропорта Волошин застрелился На президентских выборах в России явка составляет чуть больше 50% - ЦИК
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив