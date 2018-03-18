07:00 18.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине в ДТП попал автобус

На одной из трасс Львовской области в аварию попал пассажирский автобус. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в области.

На Львовщине в ДТП попал автобус

По предварительной информации, причиной аварии послужила плохая погода, в результате который шофер буса Mercedes Sprinter слетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась, сработала система воздушных подушек. 

На момент аварии в машине находилось семь человек, водитель и пассажир переднего сидения почти на пострадали, а вот их троих товарищей пришлось госпитализировать. Никто не погиб. 

Сейчас по всему Львову проводятся работы по расчистке дорог от снежных осадков. Отдельно коммунальщики будут ограничивать проезд и проход в центральной части города, где существует опасность обледенение крыш домов и высоток.

Водителей настоятельно просят не оставлять свои транспортные средства на обочинах дорог, дабы не мешать работе снегоочистительной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Словакии пассажирский поезд столкнулся с товарным локомотивом.


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