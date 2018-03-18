На Львовщине в ДТП попал автобус

По предварительной информации, причиной аварии послужила плохая погода, в результате который шофер буса Mercedes Sprinter слетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась, сработала система воздушных подушек.
На момент аварии в машине находилось семь человек, водитель и пассажир переднего сидения почти на пострадали, а вот их троих товарищей пришлось госпитализировать. Никто не погиб.
Сейчас по всему Львову проводятся работы по расчистке дорог от снежных осадков. Отдельно коммунальщики будут ограничивать проезд и проход в центральной части города, где существует опасность обледенение крыш домов и высоток.
Водителей настоятельно просят не оставлять свои транспортные средства на обочинах дорог, дабы не мешать работе снегоочистительной техники.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Словакии пассажирский поезд столкнулся с товарным локомотивом.