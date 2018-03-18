На Львовщине нашли замерзшего мужчину

На человеческий труп наткнулись местные жители в селе Залужаны Городокского района. Мужчину нашли в поле своего поселка. На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть человека от переохлаждения. Вероятно, что мужчина находился под открытым небом несколько дней, так как его пальцы его рук покрылись ледяной коркой.

Правоохранители установили личность погибшего, это парень 1984 года рождения без постоянного места жительства. Позже выяснилось, что перед смертью мужчина употреблял алкоголь. Остальные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее возле Львовского вокзала в одном из мусорных баков по улице Городецкой, 116 нащли труп мужчины. Во время обследования тела было обнаружено множество ножевых ранений в районе грудной клетки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве коммунальщики обнаружили обуглившиеся труп мужчины.