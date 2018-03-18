Американец не выдержал постоянных словесных издевательств со стороны жены и застрелил ее

Инцидент произошел в одном из бутиков торгового центра, когда 33-летний мужчина ворвался в Oaks Mall и начал стрелять. В результате женщина погибла на месте, также ранеными оказались два человека, их госпитализировали.

Убийцу задержали. На допросе он сознался, что не выдержал постоянных упреканий со стороны его супруги в том, что он мало зарабатывает и не уделяет ей должного внимания. После убийства жены он планировал совершить суицид, однако сделать он этого не успел.

В полиции квалифицировали данное преступление - "проявлением домашнего насилия". У мужчины изъяли огнестрельное оружие.

Выяснение обстоятельств преступления продолжается. Работа торгового центра временно приостановлена.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США неизвестный мужчина открыл стрельбу по мирным жителям.