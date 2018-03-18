10:38 18.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На КПП "Майорск" подорвался пограничник

В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте "Майорск" разорвалась граната. Об этом передает пресс-центр Госпогранслужбы.

На КПП

Сообщается, что несчастный случай произошел с военнослужащим 1996 года рождения. Также был ранен его сослуживец. Его доставили в Бахмутскую центральную городскую больницу. Его состояние тяжелое, сейчас военнослужащий находится в реанимационном отделении.

Граната разорвалась в одном из блиндажей. Причины детонации осколочной гранаты остаются неизвестными. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Рассматривается версия физического воздействия на гранату.

Военное руководство Краматорского пограничного отряда пообещало родным погибшего солдата материально помочь с организацией похорон.

На данный момент въезд-выезд на КПП "Майорск" продолжается в штатном режиме. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове от взрыва гранаты погиб волонтер.


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