Возвращение "90-х": в Кривом Роге неизвестные жестоко избили активиста

Сообщается, что на мужчину напали четверо молодчиков в балаклавах, которые в течении двух минут колотили его, а затем скрылись на автомобиле.

Нападавшие ударили Сергея несколько раз по спине тяжелым предметом, повалили его на землю и в течении минуты избивали ногами. Отметим, что ни попытки ограбить, ни выдвинуть какие-то требования не было.

Правоохранители утверждают, что основная версия для нападения - это профессиональная деятельность Сергея, который известен в городе своей жесткой критикой властей. Мужчине удалось выжить, он уже пришел в сознание и начал давать первые показания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева ночью двое неизвестных напали на прохожего, избили его и отобрали личные вещи.