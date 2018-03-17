13:56 17.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100188813:roman

Возвращение "90-х": в Кривом Роге неизвестные жестоко избили активиста

В Кривом Роге хулиганы совершили нападение на председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Сила людей" Сергея Мокрякова. Об этом передает пресс-служба политсилы в Facebook.

Возвращение

Сообщается, что на мужчину напали четверо молодчиков в балаклавах, которые в течении двух минут колотили его, а затем скрылись на автомобиле. 

Нападавшие ударили Сергея несколько раз по спине тяжелым предметом, повалили его на землю и в течении минуты избивали ногами. Отметим, что ни попытки ограбить, ни выдвинуть какие-то требования не было.

Правоохранители утверждают, что основная версия для нападения - это профессиональная деятельность Сергея, который известен в городе своей жесткой критикой властей. Мужчине удалось выжить, он уже пришел в сознание и начал давать первые показания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева ночью двое неизвестных напали на прохожего, избили его и отобрали личные вещи.


Поделиться
Читайте также:
 
В столице задержали патрульного инспектора, который занимался наглым вымогательством - ФОТО Порошенко просит Меркель бойкотировать президентские выборы в России Швеция предлагает Пхеньяну помощь в урегулировании кризиса на Корейском полуострове На Закарпатье задержали группу нелегалов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив