В Словакии в аварию попал пассажирский поезд - ФОТО

По предварительной информации, два состава не успели разминуться на одном из железнодорожных переездов. На момент столкновения в поезде находилось 80 человек, транспорт направлялся в Братиславу.

В результате аварии было ранено 18 человек, из которых 15 получили легкие травмы и трое были госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели, движение поездом на этом участке временно приостановлено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле итальянского города Милан пассажирский поезд сошел с рельсов. Около ста человек получили травмы, из них десять находятся в критическом состоянии.