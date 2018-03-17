11:57 17.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Словакии в аварию попал пассажирский поезд - ФОТО

Вчера вечером в Словакии пассажирский поезд столкнулся с товарным локомотивом. Об этом передает TERAZ.

В Словакии в аварию попал пассажирский поезд - ФОТО

По предварительной информации, два состава не успели разминуться на одном из железнодорожных переездов. На момент столкновения в поезде находилось 80 человек, транспорт направлялся в Братиславу.

В результате аварии было ранено 18 человек, из которых 15 получили легкие травмы и трое были госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели, движение поездом на этом участке временно приостановлено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле итальянского города Милан пассажирский поезд сошел с рельсов. Около ста человек получили травмы, из них десять находятся в критическом состоянии. 


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