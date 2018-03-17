15:25 17.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве коммунальщики обнаружили обуглившиеся труп мужчины

Под теплотрассой вчера вечером был обнаружен труп мужчины. Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Киеве коммунальщики обнаружили обуглившиеся труп мужчины

Мертвое тело обнаружили сотрудники коммунальных служб по адреса ул. Вадима Гетьмана, 27-А во время проведения работ по очистке территории вокруг коллектора от снежных осадков. 

Самостоятельно вытащить мертвое тело человека не вышло, на место происшествия прибыли спасательные службы. С помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам. На теле мертвеца не было обнаружено никаких следов насильственной смерти или ранений.

Позже выяснилось, что найденный мужчина не имеет постоянного места жительства, при себе у него не было никаких документов, идентифицирующих его личность. Полисмены продолжают заниматься выяснениями всех обстоятельств смерти человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове возле главного железнодорожного вокзала правоохранители обнаружили тело мертвого мужчины.

 


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