В Киеве коммунальщики обнаружили обуглившиеся труп мужчины

Мертвое тело обнаружили сотрудники коммунальных служб по адреса ул. Вадима Гетьмана, 27-А во время проведения работ по очистке территории вокруг коллектора от снежных осадков.

Самостоятельно вытащить мертвое тело человека не вышло, на место происшествия прибыли спасательные службы. С помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам. На теле мертвеца не было обнаружено никаких следов насильственной смерти или ранений.

Позже выяснилось, что найденный мужчина не имеет постоянного места жительства, при себе у него не было никаких документов, идентифицирующих его личность. Полисмены продолжают заниматься выяснениями всех обстоятельств смерти человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове возле главного железнодорожного вокзала правоохранители обнаружили тело мертвого мужчины.