16:22 17.03.2018 | Происшествия | Новости
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Турция не прекращает обстрелы Африна

Турецкие войска провели бомбардировку гражданской больницы в Африне. Об этом передает DW.

Турция не прекращает обстрелы Африна

Сообщается, что в городе остался единственный функционирующий лечебный пункт, в котором укрылись курдские вооруженные формирования. Турецкое командование применило авиацию для нанесению удара по курдам в этом районе.

В результате обстрела больницы погибло по меньшей мере 16 человек, спасатели продолжают работы по поиску пропавших, которые могут находится под завалами. Однако данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека свидетельствуют о 45 погибших.

В свою очередь, Анкара отвергла предположения о причастности своей армии. Руководство Генштаба утверждает, что ведет боевые операции исключительно против курдских, по их мнению, террористических формирований и группировок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее вооруженные силы Турции и Сирийская освободительная армия начали оккупацию одного из районов города Африна.

 


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