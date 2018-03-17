16:48 17.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На одной из трасс Черновицкой области произошла авария с участием пенсионерки - ФОТО

В Черновицкой области под колеса иномарки попала 77-летняя местная жительница. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в области.

На одной из трасс Черновицкой области произошла авария с участием пенсионерки - ФОТО

Инцидент произошел около поселка Оршовцы Кицманского района на Буковине. По предварительной информации, водитель Renault Megane не успел сбросить скорость до необходимого уровня и сбил пенсионерку, которая пыталась пересечь четырехстороннюю полосу в неположенном месте. 

Данный участок дороги также был плохо освещен. В результате аварии женщина погибло на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в темное время суток.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове на Московском проспекте водитель трамвая не учел дорожные условия, после чего протаранил автомобиль Nissan. Никто не пострадал.


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