На одной из трасс Черновицкой области произошла авария с участием пенсионерки - ФОТО

Инцидент произошел около поселка Оршовцы Кицманского района на Буковине. По предварительной информации, водитель Renault Megane не успел сбросить скорость до необходимого уровня и сбил пенсионерку, которая пыталась пересечь четырехстороннюю полосу в неположенном месте.

Данный участок дороги также был плохо освещен. В результате аварии женщина погибло на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в темное время суток.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове на Московском проспекте водитель трамвая не учел дорожные условия, после чего протаранил автомобиль Nissan. Никто не пострадал.