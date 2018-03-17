Возле Львовского вокзала нашли труп мужчины

Тело удалось обнаружить в одном из мусорных баков по улице Городецкой, 116. Во время обследования тела было обнаружено множество ножевых ранений в районе грудной клетки.

При нем не было ни документов, ни водительского удостоверения, ни кошелька, чтобы можно было опознать тело мужчины. Сейчас труп был направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Полиция установила причину смерти человека - умышленное убийство с целью завладения чужим имуществом. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Проводятся работы по поиску подозреваемых и очевидцев, которые могли видеть обстоятельства смерти человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в квартире многоэтажного дома соседи обнаружили труп несовершеннолетней девушки.