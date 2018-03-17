14:57 17.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100188816:roman

Возле Львовского вокзала нашли труп мужчины

Во Львове возле главного железнодорожного вокзала правоохранители обнаружили тело мертвого мужчины. Об этом передает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Возле Львовского вокзала нашли труп мужчины

Тело удалось обнаружить в одном из мусорных баков по улице Городецкой, 116. Во время обследования тела было обнаружено множество ножевых ранений в районе грудной клетки. 

При нем не было ни документов, ни водительского удостоверения, ни кошелька, чтобы можно было опознать тело мужчины. Сейчас труп был направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Полиция установила причину смерти человека - умышленное убийство с целью завладения чужим имуществом. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Проводятся работы по поиску подозреваемых и очевидцев, которые могли видеть обстоятельства смерти человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в квартире многоэтажного дома соседи обнаружили труп несовершеннолетней девушки.


Поделиться
Читайте также:
 
На Житомирщине женщина совершила суицид Украина потеряла позиции в рейтинге медального зачета Паралимпиады в Пхенчхане Возвращение "90-х": в Кривом Роге неизвестные жестоко избили активиста В столице задержали патрульного инспектора, который занимался наглым вымогательством - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив