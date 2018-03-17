На Филиппинах разбился пассажирский самолет

Инцидент произошел к северу от столицы государства Манилы. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность воздушного транспорта, пилот вынужден был совершить экстренную посадку.

В таких условиях самолет влетел в жилой дом, загорелся и взорвался. В момент аварии на борту судна находилось пятеро человек, все они погибли. Смертельный исход ожидал и жителей дома, в который угодил самолет. Общее число погибших - 10 человек.

Свидетели инцидента утверждают, что самолет врезался в дерево и электрическую опору перед падением на дом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпел крушение пассажирский самолет. Пилот судна пытался связаться с диспетчерами, что подтвердили в тегеранском аэропорту. В результате аварии погибло 60 человек.