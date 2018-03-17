21:00 17.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из Украины выдворили криминального авторитета - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой экстрадировали опасного криминального авторитета на его родину.

Из Украины выдворили криминального авторитета - ФОТО

Об этом передает пресс-центр СБУ.

Имя уголовника не называется, известно, что она уже пять раз отбывал судимость в местах лишения свободы за разбои, преступные нападения и грабежи магазинов и торговых центром.

У его сокамерников удалось узнать, что "смотрящий" после выхода на свободу намеревался организовать группу молодчиков для совершения нападений и грабежей, вымогательства и "крышевания".

Теперь ему запрещен въезд в нашу страну сроком на пять лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция задержала авторитетного "вора в законе" Полицейские Киевской области провели операцию по задержанию известного в бандитских кругах криминального авторитета Домбаева Заура Зелихмановича по кличке "Хасан".


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