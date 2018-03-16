Жертвами обрушения моста в Майами стали около девять человек - ФОТО

Такие данные озвучил сегодня утром сенатор от штата Флорида Билл Нельсон. По его словам, ирония в том, что мост, который был призван обеспечить безопасность при переходе через восьмиполосное шоссе, привел, как мне сказали, к гибели от шести до девяти людей.

При этом на первой пресс-конференции в связи с происшествием глава полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес не стал говорить о числе погибших, сообщив только, что в автомобилях, которые накрыло мостом, находились люди. Вместе с тем руководитель пожарно-спасательной службы Майами-Дэйд Дэйв Дауни сообщил, что в результате происшествия погибли четыре человека, еще девять получили ранения.

К настоящему моменту мы обнаружили тела четырех человек, однако мы будем продолжать нашу работу, пока не удостоверимся, что выживших под завалами больше нет, - подчеркнул он на пресс-конференции, добавив, что мост, который находился в стадии строительства, обрушился на проходящую под ним автодорогу в тот момент, когда под ним находились восемь проезжавших автомобилей.

Причина обрушения будет установлена в ходе расследования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших. Так, рухнул строившийся мост рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.

При этом пролет моста был установлен в прошлую субботу, 10 марта. Этот пешеходный мост должен был связать кампус Международного университета Флориды с районом Sweetwater.