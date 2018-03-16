21:35 16.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100188782:roman

"Зачем бороться, если можно возглавить" - в Виннице правоохранители организовали сеть борделей

В Винницкой области правоохранители решили поменять свою профессиональную сферу деятельности, организовав подпольную сеть интимных салонов. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Сообщается, что СБУ провели операцию по ликвидации целой сети, так называемых "массажных салонов", которая находилась под "крышей" сотрудников управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

В ходе операции было проведено череду обысков. В квартирах фигурантов дела обнаружили деньги, валюту сейфы, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты, черновые записи, огнестрельное и холодное оружие.

На допросе "оборотни в погонах" сознались, что лично занимались привлечением девушек для занятия проституцией, обещая большие валютные гонорары и процент от клиентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в 2017 году 280 человек стали жертвами торговли людьми.


Поделиться
Читайте также:
 
Евросоюз готов ввести акцизы на американские товары Вокалист британской рок-группы Роджер Долтри оглох В Киеве на выходных прекратят работу большинство ярмарок На Львовщине за решетку попал городской глава - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив