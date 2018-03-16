"Зачем бороться, если можно возглавить" - в Виннице правоохранители организовали сеть борделей

Сообщается, что СБУ провели операцию по ликвидации целой сети, так называемых "массажных салонов", которая находилась под "крышей" сотрудников управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

В ходе операции было проведено череду обысков. В квартирах фигурантов дела обнаружили деньги, валюту сейфы, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты, черновые записи, огнестрельное и холодное оружие.

На допросе "оборотни в погонах" сознались, что лично занимались привлечением девушек для занятия проституцией, обещая большие валютные гонорары и процент от клиентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в 2017 году 280 человек стали жертвами торговли людьми.